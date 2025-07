Homem é preso por porte ilegal de arma após perseguição na SP-215

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um homem foi preso após uma perseguição policial que terminou na noite desta sexta-feira (18), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos. A ação foi realizada por equipes da Força Tática durante a "Operação Impacto Força Total", da Polícia Militar.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe patrulhava a rodovia SP-215 após receber informações via COPOM de que um veículo VW/SpaceFox, com placas de Dourado, teria sido usado em disparos de arma de fogo na cidade.

O automóvel foi localizado em alta velocidade e desobedeceu a ordem de parada, iniciando uma tentativa de fuga. Durante o acompanhamento, os policiais viram um dos ocupantes arremessar um objeto pela janela do passageiro na Avenida José Antônio Migliato. O carro foi abordado em um posto de combustíveis logo em seguida.

No ponto onde o objeto foi descartado, a PM localizou um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas e a numeração raspada. O veículo também estava com pendência judicial por busca e apreensão, sendo recolhido.

Os três ocupantes do veículo foram encaminhados ao Plantão Policial. Um deles foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e levado ao Centro de Triagem de São Carlos. Os outros dois foram ouvidos e liberados.

