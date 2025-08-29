(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Flagrante

Homem é preso por manter companheira em cárcere privado e fazer ameaças no Cidade Aracy

Vítima relatou agressões, xingamentos e ameaças de morte caso ela tentasse deixar a casa

28 Ago 2025 - 19h53Por Flávio Fernandes
Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar após fazer ameaças e manter a companheira em cárcere privado no Cidade Aracy, em São Carlos.  

A vítima relatou que vinha sendo submetida a agressões físicas, verbais, além de ser impedida de sair de casa contra a própria vontade. Ela contou ainda que contou que o companheiro a ameaçava de morte, caso deixasse o imóvel. 

Os policiais militares que chegaram na residência, questionaram o autor que admitiu discussões, mas tentou minimizar os fatos narrados pela mulher. Na sequência, ele foi levado para DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). 

Diante dos fatos a delegada registrou um boletim de ocorrência pelos crimes de cárcere privado, ameaça e injúria. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

