(16) 99963-6036
quinta, 18 de dezembro de 2025
Segurança

Homem é preso por descumprir medida protetiva na Cidade Aracy II

18 Dez 2025 - 10h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaturas DDM - Viaturas DDM -

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via COPOM após a solicitante informar que seu filho, havia entrado em sua residência sem autorização, mesmo havendo medida protetiva em vigor. O homem foi encontrado dormindo em um dos quartos do imóvel, localizado na Rua Arcídia Valentim Roque.

Com apoio de outras viaturas, os policiais adentraram a residência e conseguiram localizar e deter o indivíduo. Ele foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

Leia Também

Receita Federal realiza operação contra produtos falsificados em lojas no Centro de São Carlos
Segurança11h10 - 18 Dez 2025

Receita Federal realiza operação contra produtos falsificados em lojas no Centro de São Carlos

Homem procurado pela Justiça é preso ao tentar entrar em condomínio para trabalhar
Segurança10h26 - 18 Dez 2025

Homem procurado pela Justiça é preso ao tentar entrar em condomínio para trabalhar

Acusado de matar mecânico no Cidade Aracy vai a júri popular nesta quinta-feira (18)
Segurança09h22 - 18 Dez 2025

Acusado de matar mecânico no Cidade Aracy vai a júri popular nesta quinta-feira (18)

Homem é agredido pela ex-companheira em residência no Jardim Jockey Clube
Segurança09h05 - 18 Dez 2025

Homem é agredido pela ex-companheira em residência no Jardim Jockey Clube

Reserva de pousada na praia termina em estelionato e homem registra ocorrência
Segurança09h01 - 18 Dez 2025

Reserva de pousada na praia termina em estelionato e homem registra ocorrência

Últimas Notícias