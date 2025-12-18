Homem é preso por descumprir medida protetiva na Cidade Aracy II

Viaturas DDM -

Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via COPOM após a solicitante informar que seu filho, havia entrado em sua residência sem autorização, mesmo havendo medida protetiva em vigor. O homem foi encontrado dormindo em um dos quartos do imóvel, localizado na Rua Arcídia Valentim Roque.

Com apoio de outras viaturas, os policiais adentraram a residência e conseguiram localizar e deter o indivíduo. Ele foi conduzido até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por descumprimento de medida protetiva.

