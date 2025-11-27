Homem é preso por descumprir medida protetiva em São Carlos

Viatura PM -

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (27) após descumprir uma medida protetiva de urgência no bairro Parque Sisi, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 4h10 para atender uma denúncia de violação da determinação judicial. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito na via pública, em frente à residência da vítima, uma mulher de 42 anos, que estava acompanhada da filha, de 20 anos.

O homem admitiu aos policiais que havia descumprido a medida e afirmou que “sairia apenas preso”. A vítima relatou que estava dormindo quando ouviu barulhos e percebeu que o agressor tinha entrado na cozinha da casa. Ela não conversou com ele por estar amparada pela medida protetiva, concedida após episódios de violência patrimonial.

Segundo o registro policial, o suspeito tentou forçar a entrada no imóvel e se aproximou da vítima a menos de 200 metros, o que é proibido pela decisão judicial. Ele também teria se envolvido em uma discussão com um terceiro não identificado antes da chegada da PM.

O homem informou estar desempregado e em situação de rua, além de ser usuário de crack, cocaína e maconha. Ele foi conduzido sem a necessidade de algemas e, devido ao crime previsto na Lei Maria da Penha, não teve fiança arbitrada.

Após as formalidades, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

