Homem é preso por descumprir medida protetiva em bar no Centro de São Carlos

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (5) após descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de sua ex-companheira. O caso aconteceu em um bar localizado na Rua Major José Inácio, no Centro de São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h38 para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. No local, os policiais constataram que o homem, que possui uma decisão judicial determinando distância mínima de 200 metros da vítima, havia se aproximado dela no estabelecimento.

A mulher, de 36 anos, informou aos policiais que já havia solicitado e obtido a medida protetiva, e que o ex-companheiro tinha sido devidamente intimado em agosto deste ano sobre a proibição de contato e aproximação.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado, e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem, onde aguarda audiência de custódia.

