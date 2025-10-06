(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso por descumprir medida protetiva em bar no Centro de São Carlos

06 Out 2025 - 09h17Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada de domingo (5) após descumprir uma medida protetiva de urgência que o impedia de se aproximar de sua ex-companheira. O caso aconteceu em um bar localizado na Rua Major José Inácio, no Centro de São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h38 para atender uma ocorrência de desentendimento entre um casal. No local, os policiais constataram que o homem, que possui uma decisão judicial determinando distância mínima de 200 metros da vítima, havia se aproximado dela no estabelecimento.

A mulher, de 36 anos, informou aos policiais que já havia solicitado e obtido a medida protetiva, e que o ex-companheiro tinha sido devidamente intimado em agosto deste ano sobre a proibição de contato e aproximação.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado, e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem, onde aguarda audiência de custódia.

Últimas Notícias