terça, 04 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso por descumprir medida protetiva e furtar botijão de gás da casa da ex-companheira

04 Nov 2025 - 11h24Por Erika
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (3), em São Carlos, após invadir a residência da ex-companheira, de 49 anos, no bairro Residencial Deputado José Zavaglia. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele teria descumprido uma medida protetiva de urgência e furtado um botijão de gás e algumas assadeiras do imóvel.

A vítima contou à Polícia Civil que o ex-companheiro entrou em sua casa sem autorização e levou os objetos, configurando furto qualificado e violação de domicílio. O caso foi enquadrado também como descumprimento de medida protetiva, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Durante a ocorrência, policiais militares localizaram o suspeito e recuperaram os itens levados — um botijão de gás de 13 kg e cinco assadeiras de alumínio. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada.

Por se tratar de crime cometido no contexto de violência doméstica, não foi arbitrada fiança. Após o registro da ocorrência, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

