Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir mulher em São Carlos

Viatura PM Plantão - Crédito: SCA

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (12), acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, no bairro Jardim Jockey Clube, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência em que o suspeito teria invadido a residência da vítima, mesmo estando impedido judicialmente de se aproximar dela.

No local, os policiais fizeram contato com uma vizinha, que apresentou a medida protetiva em vigor e autorizou a entrada da equipe no imóvel. Durante a vistoria, o homem foi localizado em um dos cômodos da casa.

A vítima compareceu posteriormente à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e relatou que, no dia anterior, havia sido agredida com dois tapas no rosto após um episódio de comportamento agressivo por parte do suspeito.

Diante dos fatos, a autoridade policial de plantão determinou a prisão do indivíduo, que permaneceu detido e à disposição da Justiça.

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