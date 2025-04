Homem é preso pela ROCAM com grande quantidade de drogas em operação policial no CDHU

Compartilhar no facebook

Droga apreendida - Crédito: divulgação

Na noite desta segunda-feira (14), uma operação policial da ROCAM resultou na prisão de um homem no Conjunto Habitacional CDHU. O suspeito, que possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo, foi flagrado tentando fugir de uma abordagem policial com duas sacolas contendo entorpecentes.

Segundo o boletim de ocorrência, o indivíduo demonstrou comportamento suspeito ao perceber a presença da viatura em patrulhamento, fugindo em direção ao Bloco 5 do condomínio. Durante a tentativa de fuga, ele arremessou os pacotes por uma abertura no teto e tentou se esconder no apartamento 532, forçando os policiais a arrombarem a porta. Na sequência, o suspeito ainda tentou escapar por uma janela, acessou uma passarela externa e invadiu o apartamento vizinho, onde foi finalmente detido.

Na ação, foram apreendidos:

63 unidades de Dry (40g)

71 porções de maconha (495g)

351 pedras de crack (98g)

6 comprimidos de ecstasy/MDMA (3g)

93 unidades de skunk (262g)

R$ 326,20 em espécie

1 máquina de cartão modelo Mercado Pago

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados ao CPJ, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante e determinou o recolhimento do acusado ao Centro de Triagem.

