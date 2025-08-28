Homem é preso pela PM com drogas sintéticas, maconha e cocaína no Santa Angelina

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar com drogas e dinheiro em um ponto conhecido de tráfico na manhã desta quarta-feira (27), no bairro do Santa Angelina, em São Carlos.

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida João Dagnone, quando avistaram o rapaz em atitude suspeita em um local, onde ocorre intensa venda de entorpecentes. Na abordagem foram encontrados 2 pinos de cocaína, 5 porções de maconha, R$ 30 em dinheiro e um celular.

Questionado, o homem admitiu que estava vendendo drogas desde as primeiras horas da manhã. Ele ainda indicou aos PMs um esconderijo em um cano de calçada, onde foram localizadas diversas porções de maconha, cocaína, crack, “dry”, “ice” e entorpecentes sintéticos.

Diante dos fatos o rapaz que já tem passagens pela polícia, foi levado para o Plantão Policial. O delegado tomou ciência dos fatos e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de tráfico de drogas e em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos.

Leia Também