Homem Ã© preso pela PM acusado de assaltar farmÃ¡cia na Vila Prado

Crédito: Maycon Maximimo

Na noite desta segunda-feira (17) um homem foi preso em flagrante após assaltar uma farmácia localizada na Avenida Henrique Gregori. O suspeito, de 25 anos, entrou no estabelecimento armado com uma faca e ameaçou um casal de cliente.

Ao perceber a ação, uma funcionária correu para o fundo da farmácia. O ladrão foi até o caixa, subtraiu todo o dinheiro e fugiu em seguida. A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pela região.

Através de denúncias anônimas, os policiais receberam informações de que o indivíduo estaria em uma residência no bairro Ipê Mirim. A equipe foi até o local e encontrou o suspeito.

O homem foi detido na Rua José Jonas Pereira de Souza e, com ele, foi encontrada uma faca usada no assalto, além de uma bolsa que carregou durante o crime. Parte do dinheiro roubado já havia sido utilizada, restando apenas uma pequena quantidade recuperada pela PM.

O acusado foi conduzido ao plantão policial onde permaneceu à disposição da Justiça.

