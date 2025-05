Homem é preso pela GCM após ser flagrado furtado fios em praça

Compartilhar no facebook

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela GCM por furto de fios em uma praça pública próxima ao Supermercado Tonin.

De acordo com informações, a denúncia foi recebida por volta das 21h35, indicando que um indivíduo estaria cortando fios de iluminação no local. As equipes se deslocaram rapidamente e encontraram o suspeito em posse dos fios, além de apresentar um ferimento na mão e vestígios de sangue em um dos postes.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial formalizou a prisão em flagrante.

