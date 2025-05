Homem é preso pela GCM após esfaquear ex-mulher na Redenção

Compartilhar no facebook

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro na noite deste domingo (11), no bairro Redenção, em São Carlos. O acusado pelo crime foi preso pela Guarda Municipal.

A ocorrência foi registrada no cruzamento da Rua Desembargador Júlio de Farias com a Prof. Elídia Benetti. De acordo com informações, a equipe foi acionada para prestar apoio ao SAMU em um caso de violência doméstica.

No local, populares informaram que o autor, identificado como C.C.S., de 31 anos, havia desferido golpes de faca contra sua ex-mulher, P.C.B., de 29 anos. A equipe da VTR 681 conteve o agressor, retirando-o da aglomeração, enquanto os socorristas do SAMU prestavam os primeiros atendimentos à vítima. P.C.B. foi encaminhada para a Santa Casa em estado estável.

Durante a abordagem, os policiais notaram que C.C.S. apresentava um corte na mão, provocado pela própria faca utilizada no ataque. Ele foi conduzido ao Hospital Universitário para atendimento médico antes de ser encaminhado ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão por tentativa de feminicídio.

Após os procedimentos legais, C.C.S. foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permanecerá à disposição da Justiça.

