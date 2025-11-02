Homem é preso pela Força Tática com arma e quase 600 gramas de drogas na Vila Prado

Na madrugada deste domingo (2), por volta da 1h, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na Rua Pedro Souza Campos Filho, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo VW/Gol parado na via. O condutor, já conhecido pelos militares por envolvimento com uma facção criminosa do estado, foi abordado. Na revista ao carro, os policiais localizaram uma pistola Beretta calibre .32 com sete munições intactas, além de uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 537 eppendorfs de cocaína, 24 porções e uma pedra bruta de crack, totalizando quase 600 gramas de drogas, além de materiais utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes. O veículo também foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São Carlos e o suspeito autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

