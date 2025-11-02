(16) 99963-6036
domingo, 02 de novembro de 2025
Madrugada

Homem é preso pela Força Tática com arma e quase 600 gramas de drogas na Vila Prado

02 Nov 2025 - 08h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso pela Força Tática com arma e quase 600 gramas de drogas na Vila Prado -

Na madrugada deste domingo (2), por volta da 1h, equipes da Força Tática da Polícia Militar prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas na Rua Pedro Souza Campos Filho, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram um veículo VW/Gol parado na via. O condutor, já conhecido pelos militares por envolvimento com uma facção criminosa do estado, foi abordado. Na revista ao carro, os policiais localizaram uma pistola Beretta calibre .32 com sete munições intactas, além de uma grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 537 eppendorfs de cocaína, 24 porções e uma pedra bruta de crack, totalizando quase 600 gramas de drogas, além de materiais utilizados para o preparo e embalagem dos entorpecentes. O veículo também foi apreendido.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São Carlos e o suspeito autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Leia Também

Infância em risco: quando as drogas destroem o lar
Segurança19h14 - 01 Nov 2025

Infância em risco: quando as drogas destroem o lar

Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet
Segurança12h49 - 01 Nov 2025

Homem perde quase R$ 10 mil em golpe de venda de carro pela internet

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense
Segurança12h25 - 01 Nov 2025

Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas no Bela Vista São Carlense

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos
Segurança11h29 - 01 Nov 2025

Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos
Segurança10h20 - 01 Nov 2025

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos

Últimas Notícias