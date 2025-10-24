(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso enquanto visitava a esposa na Santa Casa de São Carlos

24 Out 2025 - 13h30Por Da redação
Um homem de 24 anos foi preso na manhã de quinta-feira (23) na Santa Casa de São Carlos, após a Polícia Militar constatar que ele era procurado pela Justiça.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de que o indivíduo, morador da região de Dourado, estaria visitando a esposa internada no hospital. A equipe foi até o local e realizou a abordagem, confirmando, por meio de consulta ao sistema do COPOM, que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

O mandado foi expedido pela 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto, relacionada a um processo que trata de furto qualificado. A sentença prevê pena de dois anos e seis meses em regime semiaberto, válida até dezembro de 2032.

Após a confirmação, o homem foi conduzido ao Plantão Policial e, posteriormente, recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

