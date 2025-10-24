(16) 99963-6036
sexta, 24 de outubro de 2025
Segurança

Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto

24 Out 2025 - 15h32Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Tático Comando - Tático Comando -

Um homem de 31 anos foi preso na noite de quinta-feira (23), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, após ser identificado como procurado pela Justiça. A captura foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar passou em frente a uma conveniência localizada na Rua Reinaldo Pizani, quando avistou o indivíduo no interior do estabelecimento. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e decidiram abordá-lo.

Após a abordagem, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foram feitas consultas nos sistemas da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça, confirmando a existência de um mandado expedido pela 6ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Ribeirão Preto. O documento é referente a condenações pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com pena restante de dois anos, três meses e cinco dias, em regime semiaberto.

O preso foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça até audiência de custódia.

Leia Também

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique
Segurança15h28 - 24 Out 2025

Adolescente é encontrado sem vida em residência no Jardim Munique

Operação Xeque-Mate desarticula "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas em Ibaté
Segurança15h10 - 24 Out 2025

Operação Xeque-Mate desarticula "casa bomba" e apreende grande quantidade de drogas em Ibaté

Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos
Segurança13h44 - 24 Out 2025

Dupla assalta pedestre no bairro Américo Alves Margarido em São Carlos

Motocicleta é encontrada abandonada às margens da SP-215
São Carlos 13h36 - 24 Out 2025

Motocicleta é encontrada abandonada às margens da SP-215

Homem é preso enquanto visitava a esposa na Santa Casa de São Carlos
Segurança13h30 - 24 Out 2025

Homem é preso enquanto visitava a esposa na Santa Casa de São Carlos

Últimas Notícias