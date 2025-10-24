Homem é preso em São Carlos por mandado de prisão em aberto

Tático Comando -

Um homem de 31 anos foi preso na noite de quinta-feira (23), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, após ser identificado como procurado pela Justiça. A captura foi realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar passou em frente a uma conveniência localizada na Rua Reinaldo Pizani, quando avistou o indivíduo no interior do estabelecimento. Os policiais já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e decidiram abordá-lo.

Após a abordagem, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foram feitas consultas nos sistemas da Polícia Civil e do Tribunal de Justiça, confirmando a existência de um mandado expedido pela 6ª Região Administrativa Judiciária (RAJ) de Ribeirão Preto. O documento é referente a condenações pelos crimes de lesão corporal e ameaça, com pena restante de dois anos, três meses e cinco dias, em regime semiaberto.

O preso foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça até audiência de custódia.

