Homem é preso em São Carlos com veículo adulterado

Viatura Comando Força Patrulha -

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de domingo (28), em São Carlos, após ser flagrado conduzindo um veículo com sinais identificadores adulterados. O caso aconteceu por volta das 21h20, no cruzamento da Rua Mário Pinotti com a Rua Eleutério Malerba, no Jardim Medeiros.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região quando desconfiaram da atitude do motorista de um Honda Fit prata. Durante a vistoria, foram constatadas irregularidades no chassi, no motor e nas placas do automóvel. O número de série apresentava diferenças de padrão e marcas de raspagem, além de sinais de remarcação. As placas também levantaram suspeitas, já que o QR Code não pôde ser lido e havia indícios de adulteração.

Ao ser questionado, o condutor entrou em contradição e alegou ter adquirido o veículo de um conhecido em Piracicaba, mas não soube fornecer maiores detalhes. Durante a checagem, os policiais verificaram que as placas correspondiam a um veículo registrado em nome de uma proprietária da cidade de Guarulhos, levantando a suspeita de clonagem.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial e permanece à disposição da Justiça. O carro e duas placas padrão Mercosul foram apreendidos.

Leia Também