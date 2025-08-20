(16) 99963-6036
Homem é preso em São Carlos com 17,6 mil cigarros eletrônicos e mercadorias contrabandeadas

20 Ago 2025 - 11h55Por Da redação
Caminhão abordado na SP-215 - Crédito: Divulgação Caminhão abordado na SP-215 - Crédito: Divulgação

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (FICCO/SP) prendeu nesta quarta-feira (20) um homem acusado dos crimes de contrabando e descaminho na Rodovia SP-215, km 150, em São Carlos.

A ação ocorreu durante abordagem a um caminhão baú de médio porte feita pela Polícia Militar Rodoviária. No veículo, foram encontradas diversas caixas contendo cigarros eletrônicos do tipo “vape” e outras mercadorias sem comprovação de entrada legal no país.

O motorista foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Araraquara, onde teve a prisão formalizada. A contagem feita pelos policiais federais apontou cerca de 17.600 cigarros eletrônicos, distribuídos em 20 caixas de papelão, além de aproximadamente 480 móveis e utensílios domésticos.

O detido permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

FICCO/SP

A FICCO/SP reúne forças de segurança em uma atuação conjunta com foco em inteligência e combate ao crime organizado. A equipe é formada pela Polícia Federal, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) e Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).

