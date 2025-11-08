(16) 99963-6036
sábado, 08 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante por violência doméstica, no Cidade Aracy II

08 Nov 2025 - 10h27Por Erika
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso em flagrante por violência doméstica, no Cidade Aracy II - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 23 anos foi vítima de agressão na noite desta sexta-feira (7), no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela relatou à Polícia Militar que seu ex-companheiro, um homem de 21 anos, teria tentado atropelá-la com uma motocicleta e, em seguida, a agredido com um soco na cabeça.

Após o ataque, o suspeito também teria ido até a residência da vítima, onde promoveu diversos danos, deixando móveis, portas e o piso danificados. Os policiais foram acionados por volta das 23h35 e localizaram a vítima em frente ao imóvel. Ela indicou onde o ex-companheiro poderia estar e, ao se deslocarem ao endereço apontado, os policiais encontraram o homem no corredor da casa.

Durante a abordagem, o suspeito negou as agressões e os danos, afirmando que teria ido ao local apenas para buscar um documento. Contudo, diante do relato da vítima e dos danos observados na residência, os policiais deram voz de prisão em flagrante.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria, dano e vias de fato, com base na Lei Maria da Penha. Como não apresentou o valor de fiança arbitrado, ele foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

A vítima foi orientada sobre seus direitos e poderá solicitar medidas protetivas de urgência.

Leia Também

Adolescente grávida fica ferida em colisão no Santa Felícia
Segurança13h38 - 08 Nov 2025

Adolescente grávida fica ferida em colisão no Santa Felícia

Entorpecentes são encontrados próximo a creche municipal no Cidade Aracy
Segurança11h12 - 08 Nov 2025

Entorpecentes são encontrados próximo a creche municipal no Cidade Aracy

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região
Que Barraco11h03 - 08 Nov 2025

Discussão entre duas mulheres termina com agressões em UPA da região

Mais de 500 argolas de túmulos foram furtadas no cemitério Nossa Sra. do Carmo nas últimas semanas
Segurança10h58 - 08 Nov 2025

Mais de 500 argolas de túmulos foram furtadas no cemitério Nossa Sra. do Carmo nas últimas semanas

Invasor entra em residência durante a madrugada na Vila Isabel
Segurança10h46 - 08 Nov 2025

Invasor entra em residência durante a madrugada na Vila Isabel

Últimas Notícias