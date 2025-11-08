Homem é preso em flagrante por violência doméstica, no Cidade Aracy II

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 23 anos foi vítima de agressão na noite desta sexta-feira (7), no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ela relatou à Polícia Militar que seu ex-companheiro, um homem de 21 anos, teria tentado atropelá-la com uma motocicleta e, em seguida, a agredido com um soco na cabeça.

Após o ataque, o suspeito também teria ido até a residência da vítima, onde promoveu diversos danos, deixando móveis, portas e o piso danificados. Os policiais foram acionados por volta das 23h35 e localizaram a vítima em frente ao imóvel. Ela indicou onde o ex-companheiro poderia estar e, ao se deslocarem ao endereço apontado, os policiais encontraram o homem no corredor da casa.

Durante a abordagem, o suspeito negou as agressões e os danos, afirmando que teria ido ao local apenas para buscar um documento. Contudo, diante do relato da vítima e dos danos observados na residência, os policiais deram voz de prisão em flagrante.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi autuado pelos crimes de violência doméstica, ameaça, injúria, dano e vias de fato, com base na Lei Maria da Penha. Como não apresentou o valor de fiança arbitrado, ele foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

A vítima foi orientada sobre seus direitos e poderá solicitar medidas protetivas de urgência.

