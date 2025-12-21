(16) 99963-6036
domingo, 21 de dezembro de 2025
Homem é preso em flagrante por violência doméstica e desacato em Ibaté

21 Dez 2025 - 11h39Por Da redação
Guarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon MaximinoGuarda Municipal Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

 

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado (20) após um caso de violência doméstica registrado no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal e apresentada no plantão da Polícia Civil de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Guarda Municipal foi acionada via Centro de Comunicação Operacional (CCO) para averiguar uma denúncia de agressão contra uma mulher dentro de uma residência. No local, os agentes foram informados por familiares de que a vítima, uma mulher de 33 anos, havia sido agredida pelo ex-companheiro, de 30 anos.

Com autorização da vítima, os guardas entraram no imóvel e encontraram o suspeito deitado no sofá. Durante a abordagem, ele se recusou a acompanhar a equipe até a delegacia e passou a se debater, sendo necessária a utilização de força moderada para imobilização e algemação.

A vítima apresentava arranhões no pescoço, compatíveis com agressão física, e foi encaminhada junto com o autor ao pronto-socorro para a realização de exame de corpo de delito. Segundo o registro policial, durante o deslocamento o homem passou a ofender verbalmente os guardas municipais, caracterizando o crime de desacato.

Após os procedimentos médicos, o caso foi apresentado na delegacia, onde o suspeito permaneceu preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal praticada contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha, além de desacato. A vítima manifestou interesse em solicitar medidas protetivas de urgência.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

