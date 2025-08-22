Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Ele foi flagrado por policiais mexendo em uma árvore na avenida Maranhão, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se afastar e seguiu até a rua Guadalajara, onde acabou sendo abordado. Próximo a ele, os policiais localizaram duas trouxinhas em um saco preto, contendo 13 pinos de cocaína em cada, totalizando 26 pinos.

Questionado, o indivíduo confessou que estaria iniciando o “turno” no tráfico. Em seguida, os policiais vistoriaram a árvore e encontraram mais dois pacotes com 13 pinos cada, além de um frasco plástico azul com sete pinos de cocaína e uma máquina de cartão.

O homem foi encaminhado à CPJ de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça. Ele já possui passagem pelo mesmo crime, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (22), no Jardim Gonzaga