Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

Crédito: Maycon Maximino
Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (22), no Jardim Gonzaga
Ele foi flagrado por policiais mexendo em uma árvore na avenida Maranhão, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se afastar e seguiu até a rua Guadalajara, onde acabou sendo abordado. Próximo a ele, os policiais localizaram duas trouxinhas em um saco preto, contendo 13 pinos de cocaína em cada, totalizando 26 pinos.
Questionado, o indivíduo confessou que estaria iniciando o “turno” no tráfico. Em seguida, os policiais vistoriaram a árvore e encontraram mais dois pacotes com 13 pinos cada, além de um frasco plástico azul com sete pinos de cocaína e uma máquina de cartão.
O homem foi encaminhado à CPJ de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça. Ele já possui passagem pelo mesmo crime, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.