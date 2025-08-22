(16) 99963-6036
sexta, 22 de agosto de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante por tráfico no Jardim Gonzaga

22 Ago 2025 - 10h09Por Jéssica C.R.
Crédito: Maycon Maximino
Um homem de 33 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (22), no Jardim Gonzaga
 
 Ele foi flagrado por policiais mexendo em uma árvore na avenida Maranhão, local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes.
 
Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se afastar e seguiu até a rua Guadalajara, onde acabou sendo abordado. Próximo a ele, os policiais localizaram duas trouxinhas em um saco preto, contendo 13 pinos de cocaína em cada, totalizando 26 pinos.
 
Questionado, o indivíduo confessou que estaria iniciando o “turno” no tráfico. Em seguida, os policiais vistoriaram a árvore e encontraram mais dois pacotes com 13 pinos cada, além de um frasco plástico azul com sete pinos de cocaína e uma máquina de cartão.
 
O homem foi encaminhado à CPJ de São Carlos e permaneceu à disposição da Justiça. Ele já possui passagem pelo mesmo crime, previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

