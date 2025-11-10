(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito

10 Nov 2025 - 06h03Por Da redação
Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Ribeirão Bonito - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

Durante patrulhamento pelo bairro Malvinas, nas proximidades da caixa d’água, em Ribeirão Bonito, policiais militares prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas na noite deste domingo (9).

Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em um ponto já conhecido pelo tráfico. Um deles conseguiu fugir, mas o outro foi abordado.
Durante a revista pessoal, os policiais encontraram 33 pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 456 em dinheiro.

O suspeito, de 46 anos, possui antecedentes criminais pelos artigos 33 (tráfico de drogas), 155 (furto) e 157 (roubo). Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu preso à disposição da Justiçla.

