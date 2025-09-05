Homem é preso em flagrante com mais de 1,8 kg de entorpecentes no Presidente Collor

Crédito: Policia Militar

A equipe da Força Tática prendeu um homem em flagrante, na noite de quinta-feira (4), após encontrar grande quantidade de drogas em uma residência no bairro Presidente Collor.

A prisão ocorreu após denúncia anônima informando que a casa do suspeito estaria sendo usada para armazenar entorpecentes. Durante patrulhamento, os policiais militares e foram até o endereço e abordaram o suspeito.

No imóvel, após autorização do morador, os agentes encontraram diversas sacolas plásticas contendo drogas já fracionadas para venda. O material apreendido foi expressivo:

1.762 porções de crack, totalizando 834 gramas;

65 porções de maconha, com peso de 447 gramas;

30 porções de "dry" (embalagem marrom), somando 19 gramas;

20 porções de “ice” (embalagem azul), totalizando 17 gramas;

691 tubos plásticos (eppendorf) com cocaína, pesando 540 gramas.

Além disso, os policiais apreenderam uma sacola plástica lacrada e um saco contendo 1.000 tubos plásticos vazios, normalmente utilizados para acondicionar entorpecentes.

Ainda de acordo com o registro, o homem confessou informalmente que recebia dinheiro para guardar as drogas na residência. Diante da materialidade e das circunstâncias, ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas

