segunda, 18 de agosto de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante por tentativa de furto em São Carlos

18 Ago 2025 - 07h22Por Da redação
Homem é preso em flagrante por tentativa de furto em São Carlos - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

Um homem de 43 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (18), por volta das 2h, após ser flagrado tentando furtar fios elétricos e um compressor em uma residência localizada na Rua Thomaz Mazzeiro, Jardim Hikare, em São Carlos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, os policiais constataram que o portão social estava arrombado. Durante a averiguação, o suspeito foi localizado dentro da edícula da casa, onde já havia separado cerca de 50 metros de fios e um compressor, prontos para serem levados.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) junto com os materiais recuperados. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto tentado.

