(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Jardim Real

Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de fios em empresa de São Carlos

11 Ago 2025 - 09h08Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Na noite de domingo (10), um homem foi detido em flagrante após tentar furtar fios de uma empresa localizada na Rua Cristiano Rodrigues Machado, no Jardim Real, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança do local ouviu barulhos no portão e, ao verificar, encontrou um indivíduo segurando cabos que haviam sido arrancados do portão eletrônico. O alambrado da empresa também estava danificado.

O suspeito foi imobilizado pelo segurança até a chegada da Polícia Militar, que confirmou a subtração dos fios. O material, avaliado em aproximadamente R$ 15,00 o metro, foi apreendido.

A Polícia Científica foi acionada e a ocorrência registrada no Plantão Policial. O homem, que afirmou estar em situação de rua, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Leia Também

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos
Segurança10h44 - 11 Ago 2025

Colisão traseira entre van e automóvel é registrada na SP-310, em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro
Segurança10h02 - 11 Ago 2025

Colisão entre carro e moto deixa homem ferido na rua 15 de Novembro

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada
Segurança09h41 - 11 Ago 2025

Moradores da Vila Monteiro denunciam invasões e furtos durante a madrugada

Homem é atingido por trem em São Carlos
Segurança09h39 - 11 Ago 2025

Homem é atingido por trem em São Carlos

Motorista faz conversão irregular e causa acidente no trevo do Novo Horizonte
De novo 09h31 - 11 Ago 2025

Motorista faz conversão irregular e causa acidente no trevo do Novo Horizonte

Últimas Notícias