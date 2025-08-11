Homem é preso em flagrante por tentativa de furto de fios em empresa de São Carlos

Viaturas plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Na noite de domingo (10), um homem foi detido em flagrante após tentar furtar fios de uma empresa localizada na Rua Cristiano Rodrigues Machado, no Jardim Real, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o segurança do local ouviu barulhos no portão e, ao verificar, encontrou um indivíduo segurando cabos que haviam sido arrancados do portão eletrônico. O alambrado da empresa também estava danificado.

O suspeito foi imobilizado pelo segurança até a chegada da Polícia Militar, que confirmou a subtração dos fios. O material, avaliado em aproximadamente R$ 15,00 o metro, foi apreendido.

A Polícia Científica foi acionada e a ocorrência registrada no Plantão Policial. O homem, que afirmou estar em situação de rua, permaneceu preso à disposição da Justiça.

