Homem Ã© preso em flagrante por importunaÃ§Ã£o sexual no Mercado Municipal

OcorrÃªncia foi registrada pela Guarda Municipal na DDM - CrÃ©dito: SCA

Um homem foi preso em flagrante nesta terça-feira (31) após cometer um caso de importunação sexual dentro do Mercado Municipal de São Carlos. A ocorrência mobilizou frequentadores do local e a Guarda Municipal.

Segundo as informações, a vítima, uma mulher, estava em um estabelecimento comercial do mercado, onde realizava uma refeição, quando o indivíduo se aproximou e sentou-se próximo a ela. Em determinado momento, ele passou a mão em suas partes íntimas, causando indignação imediata.

Pessoas que presenciaram a situação agiram rapidamente e conseguiram conter o suspeito até a chegada da Guarda Municipal, que foi acionada e compareceu ao local. Durante a abordagem, em revista pessoal, os agentes localizaram uma peça íntima feminina no bolso do indivíduo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base no Artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime de importunação sexual.

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