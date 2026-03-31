Homem Ã© preso em flagrante por furto em imÃ³vel comercial no Centro

CrÃ©dito: SCA

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (31) após praticar furto em um imóvel comercial desativado, localizado na Rua Dom Pedro II, região central da cidade.

De acordo com as informações, a equipe de policiamento foi acionada via COPOM após moradores de um prédio nas proximidades perceberem a movimentação suspeita no interior do estabelecimento, que atualmente está desocupado e disponível para locação. Testemunhas relataram que o indivíduo estaria retirando materiais do local.

Com a chegada rápida da equipe, o suspeito foi abordado já na calçada, do lado de fora do imóvel. Durante a revista, os policiais encontraram em uma bolsa diversas ferramentas, além de pedaços de canos de cobre provenientes do sistema de aquecimento solar do estabelecimento.

Segundo apurado, o homem teria cortado os canos dentro do imóvel e os separado em partes menores para facilitar o transporte e, posteriormente, a venda do material.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante com base no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

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