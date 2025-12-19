Homem é preso em flagrante por furto de motocicleta em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 51 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (19), após furtar uma motocicleta em um condomínio localizado na Avenida Dr. Heitor José Reali, em São Carlos.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro São Carlos 8, na Avenida Comendador Oscar Ferreira, onde o suspeito já estava detido pelo próprio proprietário da moto. A vítima localizou o indivíduo circulando com sua motocicleta, que havia sido furtada durante a madrugada.

Segundo relato do dono do veículo, a motocicleta estava estacionada no condomínio onde ele reside, o mesmo local onde o autor do furto também mora. Por volta da 1h da manhã, o suspeito teria danificado o miolo da chave utilizando uma tesoura e saído com a motocicleta do condomínio.

Ao sair para trabalhar pela manhã, como faz diariamente, a vítima percebeu que sua motocicleta não estava mais no local onde havia deixado. Desconfiado, solicitou acesso às imagens das câmeras de segurança do condomínio, que confirmaram o furto e identificaram o autor, flagrado nas imagens saindo com o veículo.

Com informações de que o suspeito estaria no bairro São Carlos 8, a vítima, acompanhada de outra pessoa, deslocou-se até o local e encontrou o indivíduo conduzindo a motocicleta furtada. O homem foi detido até a chegada da Polícia Militar.

A equipe policial conduziu o suspeito até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde ele foi preso em flagrante pelo crime de furto. A motocicleta foi recuperada e devolvida ao proprietário.

Leia Também