Homem é preso em flagrante por furto de fios na sede do SAAE em São Carlos

Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (15) após furtar fios elétricos da sede do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), localizada na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta das 22h45 a Central de Controle Operacional (CCO) recebeu uma solicitação de apoio do vigia do SAAE, que relatou ter flagrado, por meio das câmeras de monitoramento, um indivíduo sobre o telhado da autarquia furtando fios elétricos.

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o suspeito já detido pelo vigia. Segundo o relato, o homem havia retirado fios elétricos das caixas de passagem no solo e, ao subir no telhado para subtrair mais material, acabou caindo, sendo contido pelo funcionário até a chegada da GM.

O indivíduo foi encaminhado inicialmente à UPA da Vila Prado, onde recebeu atendimento médico, e posteriormente levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado e recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

A fiação elétrica recuperada foi devolvida ao SAAE.

