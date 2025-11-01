(16) 99963-6036
sábado, 01 de novembro de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante por furto de bicicleta em São Carlos

01 Nov 2025 - 10h20Por Erika
Na madrugada deste sábado (1º), um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após furtar uma bicicleta de uma residência no Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a moradora de 79 anos, acordou com barulhos vindos da parte externa da casa e ao olhar pela janela, viu um indivíduo desconhecido no quintal, que fugiu em seguida.

Em seguida, ela constatou que o cadeado do portão e os vitrôs da edícula estavam arrombados, e que sua bicicleta Caloi Ceci, de cor roxa, havia sido levada. A vítima acionou a Polícia Militar, que iniciou buscas pela região.

Durante o patrulhamento, os policiais encontraram um homem empurrando uma bicicleta com as mesmas características informadas e ao ser abordado ele afirmou que o veículo lhe pertencia, mas não apresentou comprovação. Em revista pessoal, foi encontrada uma chave inglesa em sua cintura.

A vítima foi chamada ao local e reconheceu a bicicleta como sua, além de identificar o homem como sendo o mesmo que viu no interior de sua casa.

Diante disso, o suspeito foi preso em flagrante por furto qualificado e conduzido ao plantão policial, onde teve a prisão ratificada pela autoridade de plantão, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

Um exame pericial foi solicitado para avaliar os danos causados na residência.

