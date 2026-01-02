Homem é preso em flagrante por furto após invadir residência no Parque Estância Suíça

Nova viatura da PM - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde desta quinta-feira (1º), após invadir uma residência localizada na Rua Bolívia, no bairro Parque Estância Suíça, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Plantão da Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de furto em andamento. No local, os policiais flagraram o suspeito após ele ter escalado o muro do imóvel e arrombado a porta da residência.

Ao perceber a chegada das viaturas, o homem tentou fugir pulando pelos telhados das casas vizinhas, mas acabou sendo detido pelos policiais. Questionado, ele teria confessado que participou do furto a convite de outro indivíduo, que conseguiu escapar antes da abordagem.

Segundo a vítima, diversos objetos foram subtraídos, entre eles um televisor, uma bicicleta, uma caixa de som e dois cartões bancários. Apenas uma sacola com bebidas alcoólicas foi recuperada pela Polícia Militar e devolvida no próprio local. Os demais itens não foram apresentados no plantão policial.

A perícia foi acionada para realizar os trabalhos técnicos e todas as partes foram encaminhadas à delegacia. Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, sendo necessário o uso de algemas por risco de fuga.

Após os procedimentos legais, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado, crime previsto no artigo 155 do Código Penal. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem e permanece à disposição da Justiça.

