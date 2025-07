Homem é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em São Carlos

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na noite de quinta-feira (17) após descumprir medida protetiva de urgência e invadir a casa da ex-companheira, de 41 anos, no bairro Residencial Deputado José Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de desentendimento envolvendo um casal. No local, a mulher relatou que, ao retornar da igreja, encontrou o ex-companheiro dentro de sua residência, mesmo havendo uma ordem judicial que o impedia de se aproximar dela ou manter qualquer tipo de contato.

Após consulta na delegacia, foi confirmada a existência da medida protetiva vigente. Diante disso, o homem foi autuado em flagrante por descumprimento de decisão judicial com base na Lei Maria da Penha. Como não foi possível conceder fiança, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da Cadeia Pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

