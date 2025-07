Homem é preso em flagrante por agressão a companheira e enteada em São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial -

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (25), em São Carlos, após agredir a companheira e a enteada durante um episódio de violência doméstica ocorrido no bairro Cidade Aracy.

De acordo com o boletim de ocorrência, a discussão teve início após um desentendimento sobre o preparo do jantar. A mulher relatou aos policiais que foi agredida no braço pelo companheiro. Assustada com a situação, a enteada da vítima se dirigiu até a residência, levando consigo um pedaço de madeira na tentativa de protegê-la. Ao chegar, ela também foi atacada, sofrendo agressões na cabeça após o autor tomar o objeto de suas mãos.

O agressor foi localizado pelos policiais em um bar próximo ao local dos fatos. Ele confessou ter agredido a companheira e a enteada. A jovem ferida foi socorrida e recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Diante das evidências e das declarações das vítimas, o delegado responsável determinou a prisão em flagrante do acusado pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, com agravante por motivação de gênero. Como não cabe fiança nesse tipo de crime na esfera policial, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça. As vítimas passaram por exame pericial e as lesões foram devidamente documentadas.

