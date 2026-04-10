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sexta, 10 de abril de 2026
Segurança

Homem é preso em flagrante por agredir namorada e ameaçar incendiar apartamento no Centro

10 Abr 2026 - 08h53Por Jessica Carvalho R.
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Viatura PM Plantão - Crédito: SCAViatura PM Plantão - Crédito: SCA

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (09), acusado de agredir a namorada e ameaçar incendiar um apartamento no Centro de São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Rua Dona Alexandrina. A vítima havia pedido socorro na portaria do prédio após, segundo relato, ser agredida pelo companheiro.

No local, os policiais encontraram a mulher nervosa e chorando, com queixas de dores, principalmente na perna. Ela relatou ter sido atacada com socos e chutes durante uma discussão.

Os agentes subiram até o apartamento e foram recebidos pelo suspeito, que negou os fatos, mas apresentava sinais de desorientação.

O SAMU foi acionado, e a vítima foi encaminhada para atendimento médico. 

Diante das evidências, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao plantão policial. 

Após os procedimentos, o acusado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

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