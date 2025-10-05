Homem é preso em flagrante por agredir e ameaçar enteada em São Carlos

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (4) após agredir e ameaçar a enteada, de 22 anos, durante uma discussão em uma residência localizada na Rua Paulino Nunes, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela companheira do agressor, mãe da vítima, que presenciou o episódio de violência doméstica. No local, os policiais constataram que o homem havia empurrado a enteada e feito ameaças contra ela.

Diante da agressividade e do descontrole do suspeito, foi necessário o uso de algemas durante a condução até o Plantão Policial. Após ouvir os envolvidos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do homem pelos crimes de ameaça (artigo 147 do Código Penal), vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais) e violência doméstica (Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06).

