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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
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Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro

30 Mar 2026 - 18h33Por Jessica Carvalho R
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Homem Ã© preso em flagrante com motocicleta adulterada no Centro - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (30), após ser flagrado com uma motocicleta com sinais de adulteração na Avenida Trabalhador São-carlense, cruzamento com a Rua São Joaquim

Durante patrulhamento, a equipe CGP 01 da Polícia Militar avistou dois indivíduos em uma moto vermelha, que guinchavam com o pé outra motocicleta, aparentemente quebrada e sem placa. A situação levantou suspeita e motivou a tentativa de abordagem.

Ao perceberem a ação policial, os dois ocupantes da moto vermelha fugiram, abandonando a motocicleta que estava sendo guinchada, junto com um dos envolvidos, que foi abordado no local.

Na vistoria, os policiais constataram que a numeração do chassi da moto estava suprimida, enquanto a numeração do motor permanecia intacta. Questionado, o suspeito não soube informar a procedência do veículo.

O homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

A motocicleta foi apreendida e levada ao pátio, onde passará por perícia para identificação da procedência.

 

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