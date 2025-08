Homem é preso em flagrante após tentativa de furto em obra na Vila Santa Isabel

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (2) após ser surpreendido por policiais militares tentando furtar materiais de construção e um eletrodoméstico em uma obra localizada nos fundos de um comércio na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Santa Isabel, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um vigilante, que fazia a segurança do local e flagrou o suspeito caminhando sobre o telhado da obra. Após buscas, os policiais encontraram o indivíduo ainda no telhado.

No chão, próximo à entrada, foram localizados dois rolos de eletroduto e um forno micro-ondas, que, segundo o vigilante e o proprietário da obra, haviam sido separados para possível subtração. O comerciante, de 62 anos, confirmou que os objetos pertencem ao canteiro de obras e são utilizados por seus funcionários.

Questionado, o homem afirmou que teria invadido o local apenas para dormir e admitiu ter arrombado o tapume que dá acesso à obra. Ele negou qualquer intenção de furto.

Durante a ocorrência, o vigilante também relatou ter lançado um artefato pirotécnico (bombinha) para assustar o suspeito. O objeto foi apreendido e encaminhado à delegacia.

A autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por tentativa de furto qualificado. O indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A perícia foi acionada para verificar o arrombamento no local.

