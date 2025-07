Homem é preso em flagrante após roubo a comércio na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta terça-feira (16), equipes de Rádio Patrulha foram acionadas via COPOM para atender a uma ocorrência de roubo em um estabelecimento comercial na Rua São Joaquim, na Vila Costa do Sol.

O autor, um homem de 22 anos, vestindo blusa de frio com gorro, adentrou o comércio, anunciou o assalto e subtraiu a quantia de R$ 280,00 em dinheiro. No momento do crime, uma jovem que estava no interior do estabelecimento e foi rendida pelo criminoso.

Uma mulher que caminhava próximo do local, presenciou o assalto. Ela conseguiu visualizar o trajeto de fuga do indivíduo e rapidamente acionou a Polícia Militar, repassando informações detalhadas sobre as vestes do suspeito e o local onde ele teria descartado um objeto.

Com base nas informações recebidas, as equipes de Rádio Patrulha, com o apoio do Comando Força Patrulha e da equipe ROCAM, iniciaram o patrulhamento pela região. O suspeito foi localizado e detido na esquina da Rua Estados Unidos com a Rua Campos Salles, ainda na Vila Costa do Sol.

Com ele foi recuperada a quantia subtraída. A réplica de arma de fogo utilizada no crime foi localizada posteriormente em um terreno baldio na Rua São Joaquim, conforme denúncia da testemunha.

O autor confessou o roubo e foi conduzido ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também