Homem é preso em flagrante após praticar furto padaria em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na madrugada deste domingo (9), a Polícia Militar prendeu em flagrante um jovem de 19 anos acusado de furtar uma padaria localizada na Rua Serafim Vieira de Almeida, no Jardim Paraíso, em São Carlos.

Segundo informações, o COPOM recebeu denúncia de que um indivíduo estaria praticando furto no interior do estabelecimento comercial. Ao perceber a presença de populares, o suspeito teria fugido, pulando muros de residências vizinhas.

As equipes compostas pelos policiais militares cabo Ludugério, cabo Tércio, sargento Parente, soldado Stivanello, cabo Estevo e soldado Junqueira — realizaram cerco policial na região e conseguiram localizar o suspeito nas proximidades.

Durante a abordagem, foram encontrados com ele R$ 245,55, valor proveniente do furto. No local, os policiais constataram que o vidro da padaria havia sido quebrado para a entrada do autor.

O jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão por furto qualificado. O acusado foi recolhido à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça.

Leia Também