Homem é preso em flagrante após furto em apartamento

Crédito: Maycon Maximino

Um ajudante de 33 anos foi detido em flagrante por furto na Rua Episcopal, no Jardim Macarengo, na tarde desta terça-feira (9).

A equipe de policiamento foi acionada após a vítima perceber o desaparecimento de um videogame em seu apartamento. Segundo o morador, dois indivíduos — um profissional contratado e seu ajudante — haviam entrado no imóvel momentos antes para realizar um serviço. Após finalizarem o trabalho, ambos deixaram o local.

Pouco depois, o morador notou que o videogame da sala havia sumido. Imediatamente, ele entrou em contato com o porteiro do condomínio e pediu que os dois trabalhadores aguardassem na guarita. A vítima também acionou a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram, realizaram buscas na bolsa e no veículo utilizados pela dupla, porém nada foi encontrado inicialmente. Durante a revista pessoal no ajudante, o objeto furtado foi localizado escondido na cintura dele, por baixo da calça.

Questionado, o suspeito confessou o furto e afirmou que o profissional que o acompanhava não tinha conhecimento da ação. Ele disse que pegou o videogame ao deixar o apartamento.

O ajudante recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ de São Carlos, onde o delegado de plantão lavrou o flagrante por furto.

