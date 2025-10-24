Homem é preso em flagrante após furtar objetos de lava rápido no Cidade Aracy

Crédito: divulgação

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (24) após furtar diversos objetos de um lava rápido localizado na Rua José Vicente de Vitta, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta de 0h40 para atender a uma denúncia de furto em andamento. No local, não havia movimentação aparente, mas a equipe avistou dois homens algumas ruas abaixo, na esquina da Avenida Arnoldo Almeida Pires com outra via.

Durante a abordagem, os policiais constataram que um dos suspeitos carregava um saco preto contendo diversos objetos, entre eles uma sanduicheira, um rádio de mesa, uma bateria automotiva, uma escada de alumínio, alicates, chaves e outros itens normalmente utilizados em lava rápidos.

O suspeito não soube explicar a origem dos materiais, enquanto o outro homem relatou que havia sido chamado apenas para ajudar a carregar os objetos. Diante dos fatos, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial e autuado em flagrante pelo crime de furto.

Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

