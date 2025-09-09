(16) 99963-6036
Homem é preso em flagrante após furtar hidrômetros e ameaçar vigia em São Carlos

09 Set 2025 - 09h45Por Da redação
Na madrugada desta terça-feira (9), um homem de 33 anos foi detido pela Guarda Municipal de São Carlos após furtar dois estabelecimentos comerciais na Rua Santa Cruz, nas proximidades da Estação Ferroviária.

Segundo informações, o suspeito teria levado hidrômetros de água dos comércios. Ele foi flagrado por um vigia noturno, que tentou abordá-lo. Armado com uma barra de ferro, o indivíduo ameaçou o vigia, que pediu ajuda a outros colegas para contê-lo.

O homem resistiu e partiu para cima do grupo, mas acabou sendo contido pela equipe da Guarda Municipal, acionada para a ocorrência. A abordagem aconteceu na Rua Dona Alexandrina, próximo à Rua Raimundo Corrêa.

Durante a revista, os guardas encontraram dentro de um saco de lixo dois hidrômetros, um interfone e canos de ferro, possivelmente furtados de outros locais.

