Homem é preso em flagrante após furtar fios e objetos em residência no Centro de São Carlos

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na madrugada desta sexta-feira (31) após furtar fios e outros objetos de uma casa localizada na Rua Treze de Maio, no Centro de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, durante patrulhamento pela Rua José Bonifácio, a equipe da GCM avistou o suspeito carregando uma mochila em atitude suspeita. Na abordagem, os guardas encontraram dentro da mochila cerca de 40 metros de fios elétricos, além de objetos metálicos e um aparelho celular.

Ao verificar o aparelho, os agentes constataram que pertencia a um morador de 70 anos, residente próximo ao local. A equipe foi até a casa da vítima, que reconheceu todos os itens como de sua propriedade e informou que o furto ocorreu enquanto dormia.

O suspeito confessou o crime, dizendo que pulou o muro da residência, que está em construção, acreditando se tratar de um imóvel desabitado. Ele relatou ainda que pretendia vender os objetos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça após não pagar a fiança fixada em R$ 1.800,00. Os objetos foram devolvidos à vítima.

