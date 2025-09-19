Homem é preso em flagrante após furtar fios de escola infantil em São Carlos

Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Na madrugada desta sexta-feira (19), um homem de 28 anos foi preso em flagrante após furtar fios de cobre de uma escola de educação infantil localizada no Jardim Paulista, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os agentes perceberam movimentação suspeita no interior da escola e, ao utilizarem uma escada para observar o espaço, flagraram um indivíduo no telhado.

Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas acabou detido por outra equipe que já fazia o cerco. Com ele foram encontrados cerca de 4,9 kg de fios de diversas bitolas e uma faca de cozinha.

Durante a abordagem, o homem confessou que havia invadido o local para furtar os cabos e revendê-los, a fim de sustentar o vício em drogas e álcool. Ele também declarou ser usuário e viver em situação de rua.

O material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial, onde a perícia técnica foi acionada. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante por furto qualificado. O indiciado foi conduzido à cadeia pública e permanecerá à disposição da Justiça.

