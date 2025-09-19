(16) 99963-6036
sexta, 19 de setembro de 2025
Segurança

Homem é preso em flagrante após furtar fios de escola infantil em São Carlos

19 Set 2025 - 09h46Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo Viatura Polícia Militar - Crédito: Arquivo

Na madrugada desta sexta-feira (19), um homem de 28 anos foi preso em flagrante após furtar fios de cobre de uma escola de educação infantil localizada no Jardim Paulista, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender a denúncia de furto em andamento. Ao chegarem ao local, os agentes perceberam movimentação suspeita no interior da escola e, ao utilizarem uma escada para observar o espaço, flagraram um indivíduo no telhado.

Ao notar a presença da polícia, o suspeito tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas acabou detido por outra equipe que já fazia o cerco. Com ele foram encontrados cerca de 4,9 kg de fios de diversas bitolas e uma faca de cozinha.

Durante a abordagem, o homem confessou que havia invadido o local para furtar os cabos e revendê-los, a fim de sustentar o vício em drogas e álcool. Ele também declarou ser usuário e viver em situação de rua.

O material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial, onde a perícia técnica foi acionada. A autoridade policial decretou a prisão em flagrante por furto qualificado. O indiciado foi conduzido à cadeia pública e permanecerá à disposição da Justiça.

Leia Também

Óleo no asfalto causa queda de 7 motociclistas na Praça Itália
Perigo 11h36 - 19 Set 2025

Óleo no asfalto causa queda de 7 motociclistas na Praça Itália

Incêndio em caminhão assusta moradores no Antenor Garcia
Segurança10h21 - 19 Set 2025

Incêndio em caminhão assusta moradores no Antenor Garcia

Caminhão pega fogo no Antenor Garcia
Segurança09h58 - 19 Set 2025

Caminhão pega fogo no Antenor Garcia

Mulher transfere R$ 10 mil e descobre fraude em negociação de veículo
Segurança09h42 - 19 Set 2025

Mulher transfere R$ 10 mil e descobre fraude em negociação de veículo

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté
Segurança07h35 - 19 Set 2025

Carro atinge boi e duas pessoas ficam feridas na Rodovia Washington Luís, em Ibaté

Últimas Notícias