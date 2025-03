Homem Ã© preso em flagrante apÃ³s descumprir medida protetiva

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (08), após descumprir uma medida protetiva que existe contra ele, em favor de sua ex-companheira, que está grávida dele.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar, pois o acusado, com quem ela manteve um relacionamento que já acabou, invadiu sua casa enquanto ela dormia e estava bastante alterado. Pela ligação foi possível ouvir os gritos do acusado, segundo os policiais.

Uma equipe dirigiu-se ao local, onde a vítima contou que estava dormindo em uma edícula nos fundos da casa, quando o autor apareceu, aparentemente alcoolizado, e queria que ela lhe entregasse o celular. Ela acredita que ele pulou o muro para entrar.

Ele a ofendeu com vários xingamentos e mesmo ela pedindo que fosse embora ou acionaria a polícia, ele não foi e disse que não tinha medo.

Quando os policiais chegaram, o acusado ficou ainda mais alterado, sendo detido, conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

A vítima, que está no final da gestação, precisou passar por atendimento médico após o ocorrido.

