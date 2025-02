Homem é preso em flagrante após atear fogo em pertences da namorada

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros -

Na manhã deste domingo (16), policiais militares prenderam em flagrante um homem por ameaça, dano e violência doméstica na Rua Francisco Fiorentino, no bairro Boa Vista.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a um chamado de invasão de propriedade. No local, os agentes encontraram o acusado, que havia ateado fogo nos pertences de sua namorada.

Diante da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. As partes envolvidas foram encaminhadas ao Plantão Judicial, onde o delegado de plantão, Dr. Miguel Carlos Capobianco, ratificou a prisão em flagrante do agressor.

Leia Também