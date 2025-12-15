Homem é preso em flagrante após agredir mulher no Centro

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14) acusado de agredir uma mulher em via pública, no Centro de São Carlos. A ocorrência foi registrada por volta de 0h25 na Rua Conde do Pinhal, após a Polícia Militar ser acionada para atender um caso de violência doméstica.

No local, os policiais encontraram a vítima com lesões visíveis no olho direito, no seio e nos braços. Ela relatou que o companheiro havia saído de casa durante a tarde para ingerir bebidas alcoólicas e, ao retornar, também teria feito uso de drogas. Segundo o relato, motivado por ciúmes, ele passou a agredi-la com socos.

Ainda de acordo com a vítima, ao conseguir se desvencilhar das agressões, ela saiu para a rua pedindo socorro, momento em que um vizinho acionou a polícia. O agressor foi localizado no local em estado emocional alterado, aparentando estar sob efeito de álcool ou entorpecentes, e apresentava arranhões no peito.

Diante da situação e das evidências constatadas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que não ofereceu resistência, sendo conduzido algemado ao plantão policial. A autoridade de plantão determinou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher, com base no Código Penal e na Lei Maria da Penha.

Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima não corre risco de morte.

