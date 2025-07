Homem é preso em flagrante após agredir a esposa na frente da filha

Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na manhã do último sábado (26), em um apartamento localizado no Jardim Botafogo, em São Carlos. A Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem gritos de socorro e uma discussão intensa vinda de um dos apartamentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais encontraram no local um casal que relatou ter iniciado uma discussão, a qual evoluiu para agressões físicas mútuas. A mulher, de 48 anos, afirmou ter sido agredida com socos e enforcamento, motivo pelo qual gritou por socorro. A vítima apresentava vermelhidão no rosto e lesões na boca. Já o suspeito não possuía ferimentos aparentes.

Uma criança, filha do casal, também estava no imóvel no momento da ocorrência.

Diante dos fatos e dos indícios de agressão, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia. A autoridade policial confirmou o flagrante com base nos depoimentos e nas lesões apresentadas pela vítima. Não foi arbitrada fiança devido à natureza da infração. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

