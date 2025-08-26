(16) 99963-6036
terça, 26 de agosto de 2025
Homem é preso em flagrante ao furtar fios de cobre em autopeças de São Carlos

25 Ago 2025 - 09h49Por Da redação
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (24) após tentar furtar fios de cobre de um estabelecimento comercial na Avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, o vigilante responsável pelo monitoramento foi acionado pela empresa de segurança depois que as câmeras registraram movimentação suspeita no depósito de uma autopeças. No local, ele encontrou o suspeito, que carregava uma sacola plástica.

A Polícia Militar foi chamada e deteve o homem, que confessou a tentativa de furto. Ele alegou que estava acompanhado de outra pessoa, que teria permanecido em um veículo nas proximidades, mas esse segundo indivíduo não foi localizado.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, apenas um pedaço de fio de cobre foi subtraído, mas não chegou a ser recuperado. O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade de polícia judiciária.

O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem e deve passar por audiência de custódia.

