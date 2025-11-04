Homem é preso em flagrante acusado de agredir companheira e mãe no Jardim Albertini

Viatura Polícia Militar no Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde de segunda-feira (3), acusado de agredir a companheira, de 29 anos, e a própria mãe, de 55 anos, em uma residência localizada no bairro Jardim Albertini, em São Carlos (SP).

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, encontraram as duas vítimas, que relataram que o homem passou o dia ingerindo bebida alcoólica e, ao chegar em casa, começou a ofender e agredir fisicamente a companheira com dois chutes que atingiram a cabeça e a nuca dela.

Em seguida, o agressor também teria ofendido e arremessado um pano pesado contra a mãe, que não sofreu ferimentos.

O homem, visivelmente embriagado e alterado, foi detido pelos policiais e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos. Durante o registro da ocorrência, ele se mostrou agressivo, descontrolado, gritou e se recusou a assinar documentos ou ser fotografado.

As duas mulheres manifestaram interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitaram medidas protetivas de urgência, pedindo que ele não se aproxime delas nem volte a residir no mesmo local.

Após o registro do caso, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal e vias de fato no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06).

