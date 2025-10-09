Homem é preso com mais de 500 porções de drogas durante operação da Força Tática

Durante a noite desta quarta-feira (8), uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na Rua Hipólito José da Costa, em São Carlos, durante a Operação Impacto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam patrulhamento tático quando avistaram um indivíduo que tentou fugir pulando o muro de um terreno. Ele foi abordado e, durante revista pessoal, os militares encontraram uma sacola verde contendo grande quantidade de entorpecentes, além de dinheiro e um celular.

Ao todo, foram apreendidos 506 microtubos de cocaína, 24 porções de maconha, um celular e R$ 97,00 em espécie.

De acordo com a PM, o suspeito confessou a prática da traficância e afirmou que escondia parte das drogas no terreno para comercialização durante a noite.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde o indivíduo permaneceu preso à disposição da Justiça.

